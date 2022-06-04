İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çaycuma Emniyeti'nden huzur uygulaması

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Amirliği tarafından ilçede huzur uygulaması yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Amirliği tarafından ilçede huzur uygulaması yapıldı.


İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada GBT, ehliyet ile alkol muayenesi uygulandı. Polis ekipleri uygulamanın ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür ederek, Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde devamlı abartılı motosiklet sürücülerine karşı sahada duyarlı olmasını talep ettiler. Ayrıca uygulamanın devamlı olmasını isteyen vatandaşlar, yüksek müzik sesi açan araç şoförlerine ceza uygulanmasını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.