"Çaycuma Gecesi" seyircisini büyüledi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bir grup gönüllünün oluşturduğu tiyatro ekibinin yöre şivesiyle sergilediği “Çaycuma Gecesi” ayakta alkışlandı.

Bir grup gönüllünün oluşturduğu tiyatro ekibi, “Çaycuma Gecesi” adıyla, Çaycuma şivesiyle skeçler ve şiir dinletisinden oluşan bir gösteri sundu. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gösteriyi, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, çok sayıda davetli topluluğu izledi. Tiyatro öncesi eski Çaycuma fotoğraflarından oluşan bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Tiyatro esnasında Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları ekibi de gösteri sundu.

Bülent Güner'in bağlama ile eşlik ettiği gösterinin yönetmenliğini Goncagül Uzaldı Özkara yaptı. Emekli öğretmen Nilgün Çelik, Çaycuma'nın ilk radyo programcısı Bülent Sağtekin, Belediye Memuru Ayhan Uzaldı, eski muhtar Umut Durdu, Arzu Sağtekin ve Sabri Özalp'in sahne aldığı oyun Çaycumalılardan büyük ilgi gördü. Zaman zaman güldüren, zaman zaman da duygulandıran gösteride oyuncuların performansı profesyonel tiyatrocuları aratmadı. Tiyatronun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren gösterinin ardından sahneye çıkan Çaycuma Belediye Başkan Bülent Kantarcı, yönetmen Goncagül Uzaldı Özkara'ya bir buket çiçek sundu. Tiyatro ekibinin çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kantarcı, “Belki birçoğunuz benim kadar buradaki geçen olayları ve isimleri bilemeyebilirsiniz. Ama bu 1940-50'li yıllardaki Çaycuma'nın o zaman ki gençleri, bizim babalarımızın, dedelerimizin bugünkü versiyonu. Ben hepsini kutluyorum. İnanılmaz bir iş çıkarmışlar. Ben böyle gösterilerden sonra konuşmayı sevmem ama bu akşam Çaycuma bir tarihe tanıklık etti. Bu gönüllü, içinden gelen ve Çaycuma'ya kendini adamış dostlarımıza kuvvetli bir alkış istiyorum. İnanın tarihe tanıklık ettiniz. Sizleri kutluyorum. Bu akşam unutulmaz” diye konuştu.