Çaycuma Gençlerbirliği SK Ereğli'den başarıyla döndü

2021-2022 sezonu Genç Bayanlar Voleybol Ereğli'de başladı.

Zonguldak'ta Genç Bayanlar kategorisinde zorlu geçen mücadeleyi Çaycuma Gençlerbirliği SK. kazandı. Ereğli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 3-2 ‘lik skorla kazanan Çaycuma Gençlerbirliği SK sezona galibiyetle başladı. Bütün kulvarlar da yapabilecekleri en iyi dereceyi yapmayı hedeflediklerini söyleyen Kulüp Başkanı Gökhan Akırşan, "Çaycuma' da voleybol kültürünün oluşmasında önemli katkıda bulunan Mustafa Akkaya hocamızı ve kızlarımızı tebrik ediyorum. İlçemizi her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Voleybol kategorisinde de bölgesel lig için hazırlanıyoruz. Çaycuma'mıza başarılı bir futbol ve voleybol oluşumu kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda Çaycuma'da sporu seven ,bizlere inanan ve güvenen herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.