Çaycuma Halk Eğitim Merkezi TSM konseri düzenledi

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açtığı “Şarkılar bizi söyler, bizde şarkı söyleriz” Türk Halk Müziği konseri ile müzik ziyafeti yaşandı.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konsere Kaymakam Mehmet Göze ve eşi Cansu Baran Göze, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Muharrem Yol, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Çanakçılar Şirketinin sahibi Mithat Çanakçı, öğretmenler ve davetliler katıldı.

“Şarkılar bizi söyler, bizde şarkı söyleriz” konseri öncesi konuşma yapan Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez, “Milli Eğitim Bakanlığımızın “Şarkılar bizi söyler, bizde şarkı söyleriz" projesiyle, Çaycuma Halk Eğitimi Merkezi olarak yaklaşık iki buçuk, üç ay önce başlamış olduğumuz çalışmalarımızı sizlere sunmak üzere huzurlarınızdayız. Bu anlamlı günde, bizlerle birlikte olduğunuz için, hepinize hoş geldiniz diyor ve her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in vizyonuyla, Bakanlığımızın çatısı altında başlattığımız “Şarkılar bizi söyler, bizde şarkı söyleriz” projesi Türkiye'nin her köşesinde öz musikimizin on binlerce amatör müzik severin dilinde çağlamasını sağladı. Çalışmalarımız konserlere dönüştükçe gurur ve mutluluğumuz artıyor. Sanatımıza verdiği yüksek değer ve büyük destekleri için Bakanımız Mahmut Özer'e huzurlarınızda şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz” dedi.

Türk Halk Müziği Koro Şefi Mustafa Kömürcü davetlilere selam vererek konseri başlattı. Çaycumalılara muhteşem bir türkü gecesi yaşatan Türk Halk Müziği Korosu dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Dolu dolu 1 buçuk saat süren konser sonunda İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Türk Halk Müziği Koro Şefi Mustafa Kömürcü'ye çiçek takdim etti. Toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası konser sona erdi.