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Çaycuma Halk Eğitim Merkezi'nden kurs merkezlerine ziyaretler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan ve bölgenin en aktif kurumlarından biri olan Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Nebioğlu, Filyos beldelerine ve merkez binada devam etmekte olan İŞKUR kapsamındaki kurslara Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, Kurum Memuru İsmail Karaöz ile beraber ziyaret etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan ve bölgenin en aktif kurumlarından biri olan Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Nebioğlu, Filyos beldelerine ve merkez binada devam etmekte olan İŞKUR kapsamındaki kurslara Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, Kurum Memuru İsmail Karaöz ile beraber ziyaret etti.


Yapılan çalışmalar ve kursiyerlerin kurslar kapsamında yapmış oldukları ürünleri inceledi. Başarılı çalışmaların ötürü kurslarda görev olan Usta Öğreticiler; Müzeyyen Yankınoğlu, İlknur Erişir, Zeliha Kaya, Ferhunde Uzun, Ayşegül Şentürk ve katılan kursiyerlere teşekkür edildi.


Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Gökhan İncircioğlu, kursların Çaycuma ve beldelerde aktif şekilde devam ettiğini, açılan kurslarla birlikte vatandaşların el becerilerini geliştirdiğini, yaptıkları ürünler sayesinde hem kendi bütçelerine hemde bölge ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

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