Çaycuma hastanesine fünikülerle ilk sefer yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Belediye tarafindan Devlet Hastanesi'ne Abdullah Kalaycı Caddesi'nden yaya erişimini sağlayacak füniküler, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın da katılımıyla ilk seferini yaptı.?

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın, 2014'deki yerel seçimlerde vaatleri arasında yer alan Kent Asansörü (Füniküler) faaliyete geçti. Çaycuma Devlet Hastanesi ile Abdullah Kalaycı Caddesi arasında hizmet verecek olan ve varagel sistemiyle çalışacak fünikülerin mekanik montajı tamamlanıp, otomasyon sistemi devreye sokularak hizmete hazır hale getirildi. Fünikülerin ilk seferi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın da aralarından olduğu Çaycuma Belediyesi personelinin katılımıyla yapıldı. Başkan Kantarcı'nın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Timuçin Pak ve Yazı İşleri Müdürü Özlem Kaydır, fünikülerin ilk yolcuları oldu. Yapılan test yolculuğu oldukça keyifli geçti. Asansörü yapan yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Kantarcı ve beraberindekiler asansörle tekrar Abdullah Kalaycı Caddesi'ndeki alt istasyona inerek, seyahatini tamamladı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Uzun süren çalışmalarımız nihayet sonuç verdi. Birçok model üzerinde çalıştık, çeşitli sistemler üzerinde fizibilite çalışmaları yaptık, projeler geliştirdik. Nihayetinde bu sistemin kurulmasına karar verdik. İyi ki de böyle yapmışız. Son derece güvenli bir sistemi, daha önce fizibilitesini yaptığımız sistemlerin hiçbiriyle mukayese edilmeyecek kadar ekonomik bir fiyatla halkımızın hizmetine sunduk. Maden ocaklarındaki varagel sisteminin bir benzeri olan ve füniküler olarak tabir edilen kent asansörü karşılıklı 12'şer kişi yolcu kapasitesine sahip. İki kabin birbirine bağlı olarak inip çıkacak. Bu da enerji maliyetlerinin son derece düşük olmasını sağlayacak” dedi.?

Kent asansörünün diğer birimleriyle ilgili olarak da bilgiler veren Kantarcı, “Hastanenin orada bulunan üst istasyonda lokanta, kafeterya ve bir eczane hizmet verecek. İleriye doğru Abdullah Kalaycı Caddesi'nden bulunan alt istasyonda da bir ticari birim oluşturabiliriz. İşin son aşamasını oluşturan çevre düzenlemeleri çalışmalarımız sürüyor. Bu arada test sürüşleri devam edecek. Yılbaşından sonra da bir yeni yıl hediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Artık kimse karda, yağmurda hastan bayırını tırmanmak zorunda kalmayacak. Buraya gelecek bir düğmeye basarak sağlık hizmetine ulaşabilecek. Sistemin en çok da engelli vatandaşlarımız tarafından kullanılacağını düşünüyorum. Artık Çaycuma'da yaşayan hareket edebilir durumdaki her engelli kimsenin yardımına gerek duymadan sağlık hizmeti alacak. Çaycuma'ya hayırlı olsun” dedi.