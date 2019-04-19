'Çaycuma İlçe Milli Eğitim Kan Veriyor, Hayat Kurtarıyor' kan bağışı kampanyasına büyük ilgi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde Çaycuma Kaymakamlığı öncülüğünde Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaycuma Kızılay Temsilciliği iş birliği ile organize edilen ‘Çaycuma İlçe Milli Eğitim Kan Veriyor, Hayat Kurtarıyor' kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Atatürk heykeli önünde gerçekleşen gönüllü kan bağışı etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. ‘Çaycuma İlçe Milli Eğitim Kan Veriyor, Hayat Kurtarıyor' bağış kampanyasına Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Vekili Cengiz Gökçe, Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, çok sayıda öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Zonguldak Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Özcan Güler, sağlıklı ve dinamik bir yaşam sürdürebilme adına en anlamlı günlerden birini yaşadıklarını belirterek, “İşinden ve özel yaşantısından ödün vermek pahasına gerek yatağındaki bir hastanın gerekse hasta yakınlarının acılarını ve sıkıntılarını dindirmek için yani yeni hayatlar kurtarmak adına kan bağışında bulunuyoruz. Türk Kızılay'ı, ülkemizin kan ihtiyacının kan bağışçılarımız tarafından karşılanması için başlatmış olduğu "Güvenli Kan Temini Programı'nı” her geçen gün daha da yükselen bir ivmeyle sürdürmeye devam etmektedir. 2005 yılında hayata geçirilen projenin başlangıcı ile bugününe baki olacak olduğunda, ülkemizin kan ihtiyacını karşılaşma oranının yüzde 20 ‘lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığı görülmektedir. Yakın gelecekte ise tüm ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelecektir. Bu amaçla çalışmalarını yürüten Türk Kızılay'ı 2016 yılında 2 milyon 141 bin 765 ünite kan toplayarak kan ihtiyacı olan hastalara kullanılmak üzere hastanelerde hizmete sunmuştur. 2017 yılında ise 2 milyon 271 ünite kan bağışı hedefi ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Kan bağışı sayısının artması için gönüllü ve düzenli kan bağışçısı sayısının arttırılması önemlidir. Bu kapsamda Türk Kızılay, eğitimler düzenleyip, çeşitli projeler yürüterek toplumun bilinçlenmesi ve düzenli kan bağışçı sayısının arttırılması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bu projelerden birisi de geleneksel ‘Çaycuma kan bağışlıyor, hayat kurtarıyor' projesidir.

Çaycuma'da 2016 yılında 59 ekip çalışması ile 2 bin 529 ünite, 2017 yılında 2018 yılında şuan için 48 ekip çalışması ile 3 bin 322 ünite kan bağışı alınmıştır 68 ekip çalışması ile 3684 ünite burada siz değerli kan bağışçılarımıza teşekkür ederken sizleri kan bağışçısı kimliğiniz yanında bu alanda birer gönüllü olarak görmekte ve mesajlarımızın iletilmesinde aracılık edeceğinize inanmaktayız. Bağışladığınız kanlar ile kurtardığınız hayatlar, sağlığına döndürdüğünüz hastalar adına teşekkür eder, kan bağışlarınızın devam etmesini dileriz” dedi.

Akabinde projenin ortağı Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş konuşmasında; “İnsanların hayatına yöne veren, insana hayatı yaşamayı ve hayatı anlamayı ve hayat boyu mutlu olmayı öğreten, insanların hayatına dokunan biz öğretmenlerimiz bugün insanların hayatının devam etmesini sağlayacak olan ve çaresiz insanlara destek olmayı hedef edinen bir kan bağışı kampanyasında sizlerle birlikte buluştu. Bu projeyi ortaya koyan tüm arkadaşlarımıza tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projenin basından sonuna kadar bize destek veren Kaymakamımız Serkan Keçeli' ye, Kızılay Kan Merkezi İl Müdürlüğü personeline, Çaycuma Kızılay Temsilciliğine ve Kızılay ile gönüllü çalışan gençlerimize, kısacası kampanyaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

Ardından konuşan Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, İyilik Çınar'ı Kızılay'ımız 150 yıldır insani yardımlaşma alanlarında faaliyet göstermektedir diyerek “Kızılay'ımız her konu da yardıma muhtaç insanlarımızın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir. Bu faaliyet alanlarımızdan biri de ülkemizdeki kan ihtiyacını karşılayarak hastalarımıza ulaştırmaktır. Zonguldak genelinde Çaycuma ilçemiz nüfusa oranla en fazla kan bağışı aldığımız ilçemizdir. Bu anlamda desteklerini esirgemeyen Çaycuma Kaymakamımıza, Belediye başkanlığımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve Çaycuma halkına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Son olarak Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli Türk Kızılay'ın çok geniş bir kurum olduğunu söyleyerek “Kızılay'a hitap ettiği çok alan var. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, afet zamanlarında insanların elinden tutmak, an ihtiyacı olduğunda hasatların dertlerini çözmek gibi bir görev üstelenen sadece yurt içinde değil yurt dışında çok büyük işlere imza atmış bir kuruma sahibiz. Türk Kızılay'ı ile ne kadar öğünsek azdır. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Hasta yakını veya hastayız. Acil bir ameliyata girmemiz lazım. İçeriden doktor kan ihtiyacı olduğu söylüyor. Böyle bir empati yapalım. Bu durumlara düşmemek için bu organizasyonları çok değerli buluyorum. Nüfusa oranla en güzel kan bağışlayan bir ilçenin kaymakamı olmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Çaycuma hep güzel şeylerle anıldı, öncü oldu. Gün sonunda güzel bir sayıya ulaşacağımıza inanıyorum. Destek verenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kan bağışı programı etkinliğine Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından organize edilen Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Dinar yöresi halk oyunları sergilendi. Büyük beğeni alan gösterisi sonrası kan bağışı kampanyası akşama kadar devam edecek.