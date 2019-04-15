‘Çaycuma İlçe Milli Eğitim Kan Veriyor, Hayat Kurtarıyor' projesi imzaları atıldı

Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde Çaycuma Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Çaycuma Temsilciliğinin ortaklığında yapılan ‘Çaycuma İlçe Milli Eğitim Kan Veriyor, Hayat Kurtarıyor' adlı sosyal sorumluluk projesinin protokolü imzalandı.

Çaycuma Kaymakamlığında imzalanan protokole Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez kampanyaya imzalarını attı. Projede, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yapan tüm idareci, öğretmen ve idari ve yardımcı personel, öğrenci, veli, taşıma işlemi yapan şoför ve rehber personele kan bağışı yapmanın önemi hakkında bilgilendirme yapılarak kan bağışı vermeleri sağlanacak.

İmzalanan kan bağış kampanyası kapsamında 19 Nisan Cuma günü Çaycuma Atatürk heykeli önünde sabah saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında büyük kan bağışı organizasyonuna tüm Çaycuma halkı davet edildi.