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Çaycuma İlçe Milli Eğitimden kurumlara hayırlı olsun ziyareti

Çaycuma’ da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Özel Idare Genel Sekreterine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çaycuma' da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Özel Idare Genel Sekreterine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürleri Nusret Parlak, Bayram Güneş, Cengiz Yılmaz ve Muharrem Yol ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun' u makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerinde bulunarak Çaycuma' daki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz' ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak kendisine başarılar dilediler.

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