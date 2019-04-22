İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çaycuma ilçe protokolü koltuklarını devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çaycuma’da makamlar koltuklarını temsilen ilkokul öğrencilerine bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çaycuma'da makamlar koltuklarını temsilen ilkokul öğrencilerine bırakıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temsili başkan olarak belirlenen öğrencilerden Berfin Gülce Özdal Kaymakam Serkan Keçeli'nin koltuğuna oturdu. Kaymakam Keçeli, öğrencilere hediyelere dağıtarak bayramlarını kutladı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuğunu temsilen Atatürk İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Ela Okur'a devretti. Daha sonra Başkan Kantarcı yapılan projeler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında temsili başkanla başkan yardımcılarına bilgi verdi. Öğrencilere içerisinde Çaycuma'yı tanıcı kartpostal, dergi ve broşürlerin bulunduğu birer çanta dağıttı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuğunu 75. Yıl İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Emir Efe Savtekin'e devretti. İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça'nın koltuğuna Velioğlu İlkokulu'ndan 3 öğrenci müdür ve amir ve komiser oldu. Emniyet Müdürü Nisanur Malakçı, Emniyet Amiri Ecrin Erbay, Komiser Mesut Verimbaş telsiz konuşmaları yaparak ekipleri yönlendirmeye çalıştı. Emniyet Müdürü Paça, öğrencilerin bayramını kutlayarak derslerinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.