Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BAKKA teknik destek projesi anlaşması imzalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde " Serada Sebze Yetiştiriciliği ve Bölgemizdeki Önemi " başlıklı teorik ve uygulamalı 2019 yılı çiftçi eğitimi kursu projesi teknik destek programı BAKKA tarafından kabul edildi.

Sera sebzeciliği yapan çiftçilerin bilgi ve görgüsünü geliştirmek, üretim miktar ve kalitesini artırarak üretimden daha fazla gelir sağlamak ve seracılık faaliyetlerini yenilikçi yöntemlerle çoğaltmak, örtü altı sebze yetiştiriciliğinin sürdürülebilir olması için yeni uygulamalar geliştirmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan " Serada Sebze Yetiştiriciliği ve Bölgemizdeki Önemi " başlıklı teorik ve uygulamalı 2019 yılı çiftçi eğitimi kursu projesi teknik destek programı BAKKA ( Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından kabul edilerek onaylandı. Bu amaçla BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı)' nda Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile ajans yetkilileri arasında Teknik Destek Sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Tören sonunda proje hakkında bilgi veren Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş şunları söyledi:

"Çaycuma ilçemizde yaklaşık 400 dekar kapalı alanda sera sebzeciliği yapılmaktadır. Çiftçilerimiz ürünlerini yöredeki semt pazarlarında satmakta ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde değerlendirmektedir. Ayrıca ilçemizde Tarıma Dayalı Ihtisas Organize Seracılık Bölgesi kurulması çalışması da yürütülmektedir. Bu bağlamda üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla müdürlüğümüzce eğitim kursu planlanmıştır. BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) Teknik Destek programı çerçevesinde hazırlanan kurs 2019 Yılı Müdürlüğümüz çiftçi kursları programı içinde açılacaktır. Çiftçilerimizin ve özellikle seracı çiftçilerimizin kursa ilgi göstereceğine inanıyor ve kursun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."