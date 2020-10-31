Çaycuma, İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı yaralılara şifalar dileyen Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, “ İzmir merkezli yaşanan deprem afeti sonrası insani yardım amacıyla afetzedelere ulaştırılmak üzere Çaycuma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ve Kızılay şubemizin organizasyonunda gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye yardımları kabul edilecektir. Bu doğrultuda gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye yardımlarınızı Çaycuma Kaymakamlığı SYDV'ye yapılabilirsiniz" çağrısında bulundu.