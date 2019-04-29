Çaycuma Kaymakamı Keçeli, 52 okula 2600 kitap dağıttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kaymakamlıkça ilkokul ve ortaokullara kitap dağıtımı yapıldı.

Çaycuma Kaymakamlığı ilçedeki ilkokul ve ortaokullara kitap yardımında bulundu. Kaymakam Serkan Keçeli'nin talimatıyla yapılan çalışma ile ilçede faaliyet gösteren 52 okula toplamda 2600 civarında kitap dağıtımı yapıldı.

Temsili olarak yapılan kitap dağıtımı programına Kaymakam Serkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muharrem Yol ve 5 okul idarecisi katıldı. Kaymakam Serkan Keçeli yaptığı açıklamada “Kaymakamlık olarak göreve başladığım günden bugüne kadar her yıl okullarımıza kitap yardımında bulunduk. Bu yılda 52 okulumuza, her okula 50'şer adet olmak üzere toplamda 2600 civarında kitap veriyoruz. Bundan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmekteyim. Amacımız okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirmek, çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, onların bu vesileyle yeni dünyaları keşfetmelerini sağlamaktadır” dedi.