Çaycuma Kaymakamı Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna iftar verdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Ramazan Ayı kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

İftar yemeğine Kaymakam Serkan Keçeli ile eşi Fatmagül Keçeli, İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mehmet Akıncı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Serkan Keçeli yemekte yaptığı konuşmasında, “Devletimizin birliği ve bütünlüğü için, bu toprakları vatan olarak bize miras kalması için, al bayrağımızın dalgalanabilmesi için şehit ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakârlıklar bizim için son derece önemli. Şehitlerimizin ve gazilerimizin göstermiş olduğu fedakârlıklar karşısında bizler millet olarak ne yapsak azdır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Makamları cennet olsun inşaallah. Kahraman gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İftarımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit aileleri ve gaziler ile sohbet eden Kaymakam Keçeli daha sonra talep ve şikâyetlerini dinledi.