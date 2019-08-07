İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaycuma manda yoğurdu üreticisinden açıklama

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir aydır sürekli şikayet ve denetlemeler yapılan Çaycuma Manda Yoğurdu’nun üretici Aynur Çakar, yapılan denetimler sonucu ürünlerinin katkısız olduğu söyledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir aydır sürekli şikayet ve denetlemeler yapılan Çaycuma Manda Yoğurdu'nun üretici Aynur Çakar, yapılan denetimler sonucu ürünlerinin katkısız olduğu söyledi.


Çakar, denetimlerde yüzlerinin akı ile çıktıkları ifade ederek, "Gururluyuz, mutluyuz. İlk günden bu güne kadar halkımıza bunu yedirdik ve yediriyoruz. İşte en son gelen analiz raporlarında 'Aynur Abla katkısız, tağşişsiz manda yoğurdu sunuyor'. Yapılan şikayetlerin sonucu da budur. Kamuoyunu, milletimizi ve sektörümüzü bilgilendiriyoruz. Lütfen ne yediğinizi sorgulayınız. Nereden, ne aldığınızı biliniz. Manda yoğurdu katkısız yapılırsa, çeşitli hastalık kanser türlerine faydalıdır. Paranızla bakteri ve mikrop yemeyiniz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.