Çaycuma Master Veteranlar 33 yıl sonra 3 kupa kazandı

2017 yılında kurulan ve Türkiye Şampiyonası'nda (TMVFL) Zonguldak'ı temsil eden Çaycuma Master Veteranlar Spor Kulübü, Antalya'da Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Şampiyonasında Federasyon kupası, En İyi Gol Kralı, En İyi Kaleci ve centilmenlik kupalarını kazandı. Kulüp Başkanı Ali Köktürk, As Başkan Semih Semerci, Yönetici Selçuk Sevinç ve İsmet Özdemir, Teknik Direktör İlker Soylu'dan oluşan dev kadro sezona daha başarılı başlayacaklarını söyledi.

Çaycuma Şehir Stadında idmana çıkan takımın teknik sorumlu Selçuk Sevinç, Çaycuma'ya 33 yıl sonra 3 tane kupa getirdiklerini belirterek, “Çaycuma Master Veteranlar takımı olarak futbol ligi federasyonları içinde 2017 yılında başladık. Başkanımız Kenan Gülsoy'un bulunduğu oluşumun içine katıldık. Zamanla daha büyük bir aile olmaya başladık. Kulüp Başkanımız Ali Köktürk işleri dolayısıyla bugün katılamadı. 2017'den beri Masterler grubuna girmek için büyük çaba sarf ettik. Takım oluşturmak çok basittir aslında. Birlik, beraberliği, aile ortamını ve aileleri de bu işin içine katmayı başarmak çok zordur. Bunu da biz yönetimimiz olarak yani Başkanımız Ali Köktürk, As Başkan Semih Semerci, yönetici olarak ben ve İsmet Özdemir abimiz, hocamız İlker Soylu, kaptanlarımız Sadık Soysal ve Bülent Güler takıma çok büyük emekler sarf ederek bu aileyi oluşturduk. Takımımızı güzel yerlere getirmeye çalıştık. İlk 4 sezonumuzda vasat bir futbolumuz olsa da artık toparladık. Kupalar almaya başladık. Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Şampiyonası'nda, En İyi Gol Kralı, En İyi Kaleci kupalarını alarak Çaycuma'ya 33 yıl sonra 3 tane kupa getirdik. Geçen sene Rize'de grubun ikincisi olduk ve centilmenlik kupası alarak Çaycuma'ya geldik. Halkımıza güzel kupalar hediye ederek onların desteğini boşa çıkarmamış olduk. Bu esnada bizim buraya gelebilmemiz için futbolcu arkadaşlarımız hem ailelerinden hem işlerinden hem de kendi özel işlerinden özveri göstererek bizimle beraber hareket ettiler. Bunun neticesinde güzel oluşum olarak emeğimizin karşılığı kupalarımızı aldık" dedi.

Çaycuma Master Veteranlar Teknik Direktör İlker Soylu, yeni sezonun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, “Geçen sene güzel bir oluşum içerisinde Türkiye Şampiyonasında federasyon kupasını kazanarak geldik. Bu senede yeni arkadaşlarımızın katılımıyla iyi bir oluşum içirişine girdik. Takımımız daha da güçlendi. Hedeflerimiz daha da büyüdü. Federasyon kupasında kazandığımız için daha büyük kupaları hedefimizde. Futbolcu arkadaşlarımızla iyi bir sezon geçiriyoruz. İdman ve hazırlık maçlarımızı güzel geçiriyoruz. Lige iyi bir şekilde hazırlanacağız" dedi.

Çaycuma Master Veteranlar takımı kaptanı Sadık Soysal, 2022-2023 yılının tüm takımlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.