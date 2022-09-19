Çaycuma Masterler, Devrek karşısında 5-2 üstünlük sağladı

Çaycuma Masterler, yönetiminde hazır bulunduğu karşılaşmayı her iki devrede üstün oynayarak kazandı. Çaycuma Masterler Futbol takımı maça kale de Selçuk, İlhan, Tayfun, Emrah, Yusuf, Gürçağ, Güray, Alkan, Gökhan, Suat ve kaptan Bülent ile başladı. İlk yarıya hızlı başlayan Çaycuma Masterler maçın 15'nci dakikasında kalesinde 1 gol gördü. 20 ve 25'nci dakikada kaleci Selçuk mutlak iki pozisyonu kurtararak gole izin vermedi. 30'nci dakikada Gökhan sol çaprazdan kalecinin kapattığı köşeden sert bir vuruşla ilk yarı skorunu belirledi.

1-1 skorla takımlar soyunma odasına gitti. İkinci yarı teknik sorumlu İlker Soylu 3 değişiklik birden yaparak Gürkan, Teoman ve Eren' i oyuna aldı. Çaycuma Masterler 2'nci yarıda üstün bir oyun anlayışı içinde 40'ncı dakikada usta ayak Suat' ın golü ile skoru 2-1 getirdi. 50'nci dakikalarda Devrek Veteranlar üstün oyunu ile serbest vuruştan 1 gol bularak skoru 2- 2' ye getirdi. Teknik sorumlu İlker Soylu'nun oyun içerisindeki yerinde müdahaleler yaparak, 55 dakikada Teoman' ın dönerek yarım vole güzel bir vuruş ile golü skoru 3-2 getirdi. 60 dakikada Eren sol çaprazdan rakibini geçerek sert bir vuruşla skoru 4-2' ye getirdi. 65 dakikada Gökhan sağ taraftan kendi getirdiği topu vuruşla golü bularak maçın skorunu 5-2 belirledi.

Çaycuma Masterler bu skorla maçı farklı kazanmayı bildi. Maçtan sonra Başkan Ali Köktürk, “ Takımımız her geçen gün, bir önceki senenin üzerine çıkarak, çok kaliteli oyun anlayışı ayağa top yapan gol ve goller bulan bir ekip oluşturduk. Takımın usta ayakları ve gol ayakları çok iyi bir performans sergileyerek kazanmayı alışkanlık haline getirdik. Bolu'da 23-24-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak, Fantastik Master Cup 2022 organizasyonun içinde yer alacağız. Güzel bir kamp geçireceğimizi umuyorum. Takımımız ve ailelerimiz için güzel bir kamp olacağını değerlendiriyorum. Amacımız TMVFL federasyonumuzun 15 Ekim 2022 tarihinde, Sinop Gerze'de Türkiye Şampiyonu Iğdır Alagöz Holding Veteranlar ile Federasyon Şampiyonu Çaycuma Masterler arasında oynanacak. Tam kadro hazırlanarak oradan Süper Kupayı alarak ilçemiz Çaycuma' ya getirmektir. Her iki takımada başarılar diliyorum” dedi.