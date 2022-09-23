Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezinde ‘Ahilik Haftası' kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Ahilik Haftası' çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Çaycuma Sanayi Sitesi'nde bulunan Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü cuma namazı öncesinde vefat eden ustalar için Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Küçük Sanayi Sitesi Camii'nde namaz kılındı. Katılan cemaate Mesleki Eğitim Merkezinin bahçesinde yemek ikramında bulunularak Ahilik haftası programı sona erdi. Programa, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri Nusret Parlak, Muharrem Yol ve İsmail Çelebi katıldı.

Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Abasız, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak brifing verdi. Buna göre 2022 yılında Kalfalık belgesi 130, Ustalık belgesi 167 ve Usta Öğreticilik belgesi olmak üzere 162 kişiye belge verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı e-mesem sistemine kayıtlı öğrenci sayısının; Çıraklık ve Ustalık 732, Kalfalıktaki kursiyer 148, Ustalıktaki kursiyer 126 ve Usta Öğreticilikte ki kursiyer sayısı 32 olmak kaydıyla toplamda 1038 kişinin kayıt olduğunu açıkladı.

Eylül ayında 14 günde 121 öğrencinin kayıt yaptığını da belirtti.