Çaycuma Mithat Körler ile coştu

Çaycuma Türk pop müziğinin ünlü ismi Mithat Körler'in konseri ile coştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere Çaycumalılar büyük ilgi gösterdi. Konserde sahneye ilk çıkan Çaycumalı sanatçı Ruhi Demirtaş, şarkılarıyla alanı dolduran halkı coşturdu. Ardından Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve Devrek Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Okan Onur sahne aldı. Onur, söylediği İzmir ve 10.Yıl Marşı'yla coşkuyu daha da artırdı. Son olarak sahneye Çaycumalıların fahri hemşeri ilan ettiği Mithat Körler çıktı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın seçim şarkısını da yapan Mithat Körler'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

“Sev kardeşim” şarkısıyla konserine başlayan Körler yaptığı konuşmada, “Güzel dünyamızın, sevginin, kardeşliğin merkezi Çaycuma'da olmaktan son derece mutluyum. Gönlü sevgi ve kardeşlikle çarpan siz değerli Çaycumalılara hemşerilerim diyorum artık, sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. İnsanların kalbinde her şeyden önemlisi dost ve arkadaş sevgisi vardır, öyle değil mi? Kendisini tanımaktan büyük gurur duyduğum, onur duyduğum, can dostumuz, değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Bülent Kantarcı'yı, o tertemiz duygularınızla, tertemiz oylarınızla, tekrar belediye başkanı yaptınız. Sevgili Bülent Kantarcı'ya, değerli büyüğümüze ikinci dönem için başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Çaycuma her zaman çağdaştır, her zaman gönlü, kalbi zengin insanlardır. Biz, bugün de soğuk havaya rağmen sizlerle beraber kardeşliğin, sevginin temelinin atıldığı kardeşlik duygularının pekiştiği Çaycuma'da olmaktan son derece mutluyuz. Bugün sizlere 70'lerden günümüze uzanan en güzel şarkıları söyleyeceğiz" dedi

Sahnede iki saati aşkın kalan Mithat Körler, söylediği parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattığı. Ünlü sanatçı, üzerinde kendi ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın fotoğrafının bulunduğu pastayı görünce büyük mutluluk yaşadı. Başkan Kantarcı ile birlikte pastayı kesen Körler, “Bu pastayı ağzımızın tadının hiç bozulmaması için Çaycuma'nın mutluluğu için kesiyoruz” diyerek pastane sahibine teşekkür etti. Konser, seyircilerin isteği üzerine “Erik Dalı” parçasıyla tamamlandı. Konser sonunda, Körler'e bir buket çiçek sunuldu.