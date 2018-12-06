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Çaycuma Müftülüğü Engelliler Haftasını unutmadı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Çaycuma Müftülüğü tarafından Engelliler Haftası kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Kur’an Kursunda düzenlenen programda engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Müftülüğü tarafından Engelliler Haftası kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Kur'an Kursunda düzenlenen programda engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.


Çaycuma İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in ev sahipliği yaptığı programa Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Jandarma Karakol  Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, Daire Amirleri, STK temsilcileri ile 60 engelli ve engelli yakını katıldı. Sunuculuğunu Müftülük Murakıbı Cemalettin Torun'un yaptığı program, engelli ve emekli  50. Yıl Camii Müezzin Kayyımı İsmail Üstünkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Programda konuşan Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş İslam'ın engellilere bakışı hakkında bilgi verdikten sonra herkesin potansiyel engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, "Bugün sağlıklı olan bir insanın yarın engelli olmayacağına kimse teminat veremez. Bu bakımdan herkesin duyarlı olması önemli. Engelliler Haftası da bu farkındalığı oluşturmak üzere gündeme gelmiştir. İlçe Müftülüğü olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. Şunu ifade etmek istiyorum, yeter ki engeller gönüllerimizde ve kalplerimizde olmasın" diye konuştu.


Ardından kısa bir konuşma yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, "Engellilere yönelik çalışmalar her yerde olduğu gibi Çaycuma'da da devam etmektedir. Çaycuma'mızı engelsiz bir kent yapmanın gayret  ve çabası içerisindeyiz. Böyle bir programı tertipleyen Çaycuma Müftümüzü ve ekibini tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.


Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş tarafından katılımcılara ilmihal kitabı  hediye edildi ve öğle yemeğine geçildi. Program, Davut Arslan'ın yapmış olduğu yemek duasının  ardından sona erdi.

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