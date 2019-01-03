Çaycuma Müftülüğünden Yemen'e yardım kampanyası

Zonguldak'ın Çaycuma Ilçesi'nde İlçe Müftülüğünce “Yemen'e Sessiz Kalma” yardım kampanyasına büyük bir destek verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Yemen için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen yardım kampanyası hakkında bilgi veren Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Yemen'deki kardeşlerimize yardım maksadıyla bir kampanya başlatmış ve vatandaşlarımız da büyük bir cömertlik örneği göstererek 91.000,00 TL. yardımda bulunmuştur” dedi.

Müftü Ermiş konuşmasının devamında; “Bu vesileyle din görevlilerimizin gayretli çalışmalarına ve tüm Çaycuma'lılara teşekkür ediyorum, bireysel olarak yardımda bulunmak isteyen vatandaşların bankalarda YEMEN için açılan hesaplara yardım yapabileceklerini” belirterek sözlerini tamamladı.