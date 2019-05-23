Çaycuma Müftülüğünün iftar yemeği

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından muhtarlara, daire müdürlerine ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik her yıl geleneksel hale gelen iftar yemeği düzenlendi.

Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun bahçesinde gerçekleşen iftar programına, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Çaycuma Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik,

AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Açılan oruçların ardından Kur'an kursunda ki bir öğrencinin eşliğinde dualar edildi. Akabinde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş konuşmasını yaptı. Ermiş, "Ömer Halis Kur'an Kursu'nda 62 tane küçük yavrumuz hafızlık eğitimi alıyor. Saltukova Kız Kur'an kursumuz da 30 tane öğrencimiz var. Toplam 95 'e yakın hafızımız inşallah hafızlık kurslarına devam ediyor. Bu sene Haziran ayında 4-5 tane hafızımız inşallah belgelerini alacak. Onların yerine yaklaşık 30 tane hafız adayları alacağız. Böylece 120'ye yakın hafız adayımız Çaycuma'da hafızlıklarını tamamlayacaktır. Bu vesile ile iftara katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. Ardından sözü Kaymakam Serkan Keçeli alarak şunları söyledi, "Muhtarlar devletin vatandaşa uzanan elleri konumundadır. Köylerimizde muhtarlarımız aslında din hizmetlerinin, Müftülük hizmetlerinin de vatandaşa ulaşmasında en önemli destek kaynaklarından, yardım kaynaklarından bir tanesidir. Biz köylerde camilerimizi, cami lojmanlarımızı, parke taşlarımızı muhtarlarımız olmadan aslında başarmamız mümkün değildir.

Devlet vatandaş işbirliği ile el ele omuz omuza büyük işler başarıyoruz. Ben şimdiden muhtarlarımıza, kurum amirlerinize, belediye başkanlarımıza vesile olacakları hizmetleri için teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan ayımız da kutlu olsun, neredeyse sonuna geldik. Allah kabul etsin diyorum. İnşallah Ömer Halis Demir Kur'an Kursumuzdan da nice hafızların yetişmesi sağlanır. Çok mübarek mekanda, Çaycuma'nın maneviyat vadisindeyiz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.