Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Muhtarlar Derneği'nin olağan kongresi Kültür ve Sanat Merkezi 'nde gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Kahvecioğlu Köyü Muhtarı Süleyman Baysal bir oy ile derneğin yeni başkanı seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından faaliyet raporu ile tahmini bütçe okundu. Kongre Karadeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Şerafettin Nas'ın divan başkanlığında gerçekleşirken AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit'de salonda bulundu.

Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akyamaç Köyü Muhtarı Ekrem Çelen ile Kahvecioğlu Köyü Muhtarı Süleyman Baysal aday oldu.

Adaylardan Süleyman Baysal yaptığı konuşmasında, “Bizler yapılan istişareler doğrultusunda muhtarlar derneğimizi daha aktif hale getirip muhtarlarımıza daha faydalı olabiliriz diye konuşup 83 köyümüz 33 mahalle muhtarımıza çözüm yolu aramak için aday olduk. Bizler muhtarlar derneğimizin yönetimini eleştirme gibi bir düşüncemiz yoktur. Muhtarlar derneğimiz Çaycuma'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Biz muhtarlar köylerimizde ve mahallerimizde seçilmiş insanlarız. Bizler devletimizin gözü kulağıyız. Bizlerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma içinde olmamız gerekir. Muhtarlar derneğimizin tüm muhtarların arkasında güçlü bir şekilde olacak yönetim kurulu olmak, istiyoruz. Yönetim kuruluna seçildiğimiz takdirde derneğimizin bir avukatı olacak, maddi durumu zayıf olan muhtarlarımızın üniversite okuyan çocuklarına burs verilecektir. 83 köyümüzü ve 33 mahalle muhtarımızı yılda en az 2 kez ziyarette bulunacağız. Muhtarlarımızın köylerinde ve mahallerinde sorunlarını çözmek için yardımcı olacağız. Kıymetli muhtarlarım bugün yapılacak olan derneğimizin genel kurulunun kaybedeni olmayacaktır. Genel kurulun sonucunda birlik ve beraberlik içinde gönül koymadan hep birlikte 116 muhtarımızla beraber olacağız. Derneğimizde şu ana kadar görev yapmış, hizmet etmiş muhtarlarımıza teşekkür eder, aramızdan ayrılıp ebediyete intikal edenlere de Allah'tan rahmet dilerim. Konuşmama son verirken; bugün tekrar aday olan muhtar arkadaşımıza başarılar dilerim. Kazanan muhtarlar derneğimiz olsun” dedi.

Mevcut Başkan Ekrem Çelen yaptığı konuşmada ise halkın desteği ile seçilmiş insanlar olarak halka en iyi desteği vermek için çalıştıklarını ifade ederek, "Yetişemediğimiz yerler olmuştur. Sorunların çözümünde her zaman sizlerden gelen önerilere açık olduk. Dernek gelirlerimizin en iyi şekilde kullanarak sizlere hizmet vermek birinci önceliğimiz oldu, yine olacak. Bizden önce bu görevi yapıp bizlere devreden ağabeylerimize kardeşlerimize teşekkür ediyorum”dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu iki muhtar adayına başarılar dileyerek, “Muhtarlık gerçekten zor bir meslek ve görevdir. Kalite arttıkça muhtarlarımıza ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. İnsanlarımız ilk defa muhtar seçmesini, demokrasi gereği muhtarla çalışmasını öğrenmiş bir halkız biz. Muhtarlarımız da zamanlarından ayırarak, ailesinden fedakarlık yaparak görevlerini yerine getirmek için, seçmenine hizmet getirmek için elinden geleni yapmışlardır.

Önemle şunu vurgulamak istiyorum 2030 ‘larda muhtarlarımız her köyüne doğalgaz gelmesi için gayret gösterecekler ve burada en büyük rol muhtarlarımızın olacak. Köylerindeki imar çalışması ve yapılandırmalar konusunda muhtarlarımız devletin destekçisi olaca” dedi.

Kongre sonrası yapılan oylama sonunda Kahvecioğlu Köyü Muhtarı Süleyman Baysal 57 oy, Ekrem Çelen ise 56 oy aldı.

Kahvecioğlu Köyü Muhtarı Süleyman Baysal bir oy ile derneğin yeni başkanı seçildi. Süleyman Baysal'ın yönetimi şu isimlerden oluştu; Halit Turpçu, Mehmet Çelik, Ersoy Miyanyedi, Muhittin Demirsoy, Kasım Özcan, Mustafa Akçelebi, Rıfat Demirkesen. Denetim Kurulu asil üyeleri Şaban Köse, Murat Bozacı, Hüseyin Yirmibeş.