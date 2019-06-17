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“Çaycuma Okuyor” Ankara gezisinde

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümünün ortaklaşa düzenlediği “Çaycuma Okuyor” kitap okuma yarışması, Ankara gezisi ile sona erdi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümünün ortaklaşa düzenlediği “Çaycuma Okuyor” kitap okuma yarışması, Ankara gezisi ile sona erdi.


Yarışmada dereceye giren 27 öğrenci ile proje çalışmalarında görev yapan yöneticiler ile öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, “Projeye destek veren başta İlçe Kaymakam Serkan Keçeli olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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