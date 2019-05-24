“Çaycuma Okuyor” Projesi Ödülleri dağıtıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Çaycuma Okuyor” kitap okuma projesi ödül töreni gerçekleşti.

Ödül törenine Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Projeye 2 bin 600 öğrenci katıldı. 646 öğrencinin girdiği değerlendirme sınavı sonucunda 4'üncü sınıftan 12'inci sınıfa kadar toplam 27 öğrenci dereceye girdi. Dereceye girenlerden;

Birincilere 750 TL, ikincilere 500 TL, Üçüncülere 250 TL para ödülü verildi. Ayrıca dereceye giren öğrenciler için 13 Haziran Perşembe günü Ankara'ya gezi düzenlenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Projede emeği geçen tüm idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.