Çaycuma OSB kan bağışında bulundu

Farkındalık oluşturmak anlamında Çaycuma OSB Sanayi Bölgesinde bulunan Gökerplast fabrikasının bahçesinde Kızılay kök hücre ve kan bağışı için bulundu. Çaycuma Kızılay temsilcisi Raci Sönmez ve Gökerplast fabrikasının müdür yardımcısı Ömer Üstünkul'un katkısıyla yapılan kan bağışı kampanyasına Seher Tekstil, UBM Plastik, Gersan, Dalgıç Kalıp gibi bir çok şirket Kızılay'ın kök hücre ve kan bağışı kampanyasına destekte bulundu. Fabrikanın müdürü Özgür İnam, "Vereceğimiz kanlarla hayatlar kurtulacak. Kan bağışı bilincinin arttırılması toplumumuz için çok önemli bir olay. Biz de Gökerplast ailesi olarak çalışanlarımızla ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesindeki diğer komşu firmalarında desteği ile bu organizasyonu yaparak kan bağışı konusunda ufakta olsa bir katkımız olsun istedik. Verdiğimiz kanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan Kızılay yetkililerine ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ederiz" dedi.