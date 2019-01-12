Çaycuma Öykü bebek için birlik oldu

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde küçük Öykü bebek için kök hücre bağışının ikincisi düzenlendi. Atatürk heykelinin bulunduğu meydana gelen Kızılay aracı Çaycuma halkının yoğun katılımıyla karşılaştı.

KESK'in çağrısıyla geçen hafta Zonguldak'ta ve Çaycuma'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası yapılmıştı. 3,5 yaşında ki Öykü Arin için uygun donör hala bulunamadığı için ve iki aydan az bir zaman kaldığından bağış kampanyasının ikincisi düzenlendi. Geçtiğimiz hafta yapılan kampanyaya katılamayan "Belki de uygun donör benim" diyen çok sayıda Çaycumalı yurttaş bugün Öykü Arin ve tüm lösemiler için kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde görev yapan doktor Mehmet Günaydın, her hafta cuma günü Çaycuma'da kan bağışı kongresi yapıyoruz. Aynı zamanda kök hücre toplamak için bağış kampanyası yapıyoruz. Çaycuma'nın gösterdiği örnek davranıştan mutluyuz. İnşallah bu tip organizasyonlar diğer ilçelerimiz de ve Türkiye 'nin her yerinde tüm toplumumuza örnek olur. İnsanlara dediğimiz gibi kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Türkiye'nin neresinde olursak olalım en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne giderek Öykü Arin ve tüm lösemili hastalar için sadece 3 tüp kan vererek umut olabiliriz" şeklinde konuştu.

Küçük Öykü Arin için çağrıda bulunan anne Eylem Yazıcı, "Birinin hayatını kurtarma şansı size geldiğinde iki eliniz kanda olsa bile o işi bırakıp, o hayatı kurtarmanızı bir anne olarak istiyorum ve bekliyorum" dedi.