Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri birincilikle döndü

Zonguldak'ta yapılan Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm ve Masa tenisi yarışmalarında Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu birincilik kazandı.

Özel sporcuların katıldığı yarışmalarda atletizm başta olmak üzere masa tenisi gibi dallarda birincilikle Çaycuma ilçesinde döndü. Öğrencilerden, Suna Çetinkaya 100 metre il birincisi uzun atlama il birincisi, Hanife Basan 400 metre il birincisi uzun atlama il ikincisi, Gamze Sesver gülle atma il birincisi masa tenisi il ikincisi, Berşan Yılmaz 100 metre il birincisi uzun atlama il birincisi masa tenisi il ikincisi, Gürkan Karabacak 400 metre il birincisi ile 100 metre il birincisi ve Berkay Güçlücan gülle atma il ikincisi masa tenisi il üçüncüsü oldu. Mayıs ayında Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında okulu, Çaycuma ilçesini ve Zonguldak'ı temsil etme hakkını elde etti.

Başarı elde eden öğrenciler, Beden Eğitimi öğretmeni ve okul yöneticisi önce İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş' ı makamında ziyaret ettiler daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ile hep birlikte Kaymakam Mehmet Göze' yi makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Mehmet Göze kurum yöneticisi Serkan Ayan'a, öğrencileri çalıştıran Özel Eğitim Öğretmeni Faruk Korkmaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Füsun Alanyüz'e teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.