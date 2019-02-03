Çaycuma SP belediye başkanı adaylarını tanıttı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Saadet Partisi bu sabah verdiği kahvaltı programında adaylarını tanıttı.

Çaycuma Saadet Partisi Başkanı Engin Zeren'in ev sahipliğini yaptığı kahvaltıya, SP Zonguldak İl Yönetim kurulu üyeleri, Çaycuma Belediye Başkan Adayı Sedat Başoğlu, Perşembe Belediye Başkan Adayı Seyfettin Aydemir, Nebioğlu Belediye Başkan Adayı Osman Aydın, Karapınar Belediye Başkan Adayı Nazif Dindar, Filyos Belediye Başkan Adayı Mustafa Hatıl, Saltukova Belediye Başkan Adayı Hüseyin Hatılcı, SP kadın ve gençlik kolları ve belde üyeleri katıldı.

SP İlçe Başkanı Engin Zeren, "Dürüst başkan dürüst yönetim anlayışı ile karşınızda olacağız" diyerek 31 Mart seçimleri için adaylarını tanıttı. Zeren, "En iyi sonucu almak için sizlere çok iyi hizmet sunacak belediye adaylarımız oldu. Cepsiz ceketli başkanları sizlerle bulubuluşturacağız. Çaycuma Saadet Partisini çok iyi tanır ve Çaycuma'da ki Saadet Particilerin bize teveccüh göstereceğinden eminim" diyerek belediye başkan adayları kısa konuşmalar yaptı.

SP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı İbrahim Işık; “Zonguldak'ın yıldızı Çaycuma ilçemizde, partimizin yıldızlarını basın mensupları ve halkla buluşturduk. Zonguldağımıza, Çaycumamıza hayırlı olsun. Partimizin Zonguldak ayağında milli görüş belediyeciliğini en güzel şekilde temsil edecek kardeşlerimizi tanıttık. Allah yar ve yardımcıları olsun”dedi.