Çaycuma SP seçim irtibat bürosu açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Saadet Partisi İlçe Başkanlığı'nın seçim irtibat bürosu açıldı. Saadet Partililer Atatürk heykeli önünden esnafları selamlayarak seçim bürosuna kadar yüründü. Açılışa SP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı İbrahim Işık'da katıldı.

Açılış konuşmasını Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Adayı Engin Zeren yaptı. Zeren; “Düğünümüze katıldığınız, bizi onurlandırdığınız, kuvvet kattığınız için hepinize ayrı ayrı selamlarımızı sunuyoruz. Vatandaşlarımızı bu büromuzda ağırlayacağız. Parti olarak belediye başkan adayımızın arkasında güçlü bir şekilde duracağız. Allah nasip ederse Çaycuma Belediyesini alacağız” dedi.

Akabinde SP Çaycuma Belediye Başkan Adayı Sedat Başoğlu ise konuşmasında "17 yıldır bizi yönetenler bu gücü yeni yeni anladı. 94 ruhunu çağırmaya başladı. Genel Başkanımızın dediği gibi ruh çağırmakla ruh gelmez. Bu işin şuur işi olduğunu anlayamadılar. Bu işin maya işi olduğunu kurtuluş kapısının saadet kadrolarında olduğunu anlayamadılar.

Merhum Erbakan hocamın dediği gibi getirecekler anahtarları Saadet Partisine teslim edecekler. Milli görüş kadroları berekettir, ehliyettir, liyakattir. Milli görüş kadroları tekeden süt çıkarır. Belediye imkanlarını israf etmeden halka hizmet edecek belediyeciliği hayata geçireceğiz. Belediye kapısını halka açık tutacağız ve kapının üstüne rüşvet alan da veren de melundur yazacağız” diye konuştu.

Son olarak SP Zonguldak Milletvekili Adayı olan eski İlçe Başkanı Burak Erol konuşmasında şunları söyledi; “Bu Türk milleti o kadar azizdir ki bir kişiye, bir insana, bir partiye güvenir, oy verir. Onu destekleyip ne yapacağını izler, yeri geldiği zamanda onu indirmesini bilir. Hep beraber safları sıkı tutarsak önümüzdeki engelleri aşar ve seçimde de inşallah Çaycuma'da bir başarıya ulaşırız. 1389 merkezde Saadet Partisi seçime giriyor. Mahalli idari seçimlerinde herhangi bir ittifakın içinde değildir ve hiç bir parti ile de seçim yapmamaktadır. Zonguldak havzası için 17 belde 8 ilçe olmak üzere 25 noktada belediye başkanı adayımız mevcuttur. Çaycuma'mızda da Sedat Başoğlu kardeşimizle yol almaktayız. 1960'da başlayan bu kutlu harekette bıkmadan, usanmadan, küsmeden 50 yıldır yoluna devam etmektedir. Şuan da 5 partisi olan Saadet Partisi ile temsil edilmektedir. Her yerde gördüğünüz gibi bizim üzerimize çok büyük bir oyun oynanmaktadır. Allah'ın izni ile başımız dik girdiğimiz bu yolda alnımızın akıyla devam edeceğiz" dedi.