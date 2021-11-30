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Çaycuma Spor istifa ardından açıklama yaptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor’un teknik direktörü Uğur Terzi, görevinden istifa etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor'un teknik direktörü Uğur Terzi, görevinden istifa etti.


Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Teoman Temelkuran ve yönetim kurulu yapılan toplantı sonrası dün Terzi tarafından yapılan istifanın ardından açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"2021-2022 sezonu için sezon başında anlaşma sağladığımız Uğur Terzi hocamızın yönetime sunduğu istifası neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonra ki antrenörlük hayatında başarılar dileriz. Çaycuma Spor yönetimi olarak yeni teknik direktörü birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm Çaycuma Spor taraftarına ve sporseverlere saygıyla duyurulur."

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