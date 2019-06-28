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Çaycuma Spor Kulübünün kongresi gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübünün olağan kongresi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübünün olağan kongresi gerçekleştirildi. Seka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kongrede Kulüp Başkanlığına tek isimle İsmail Uzaldı seçildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kulüp Başkanı Erkan Arslan, Divan Başkanlığını yürüttü. Önceki sezon yapılan faaliyet raporları ve kulübün mali durumu açıklandı. Kongrede yapılacak yenilikler kararlaştırılarak, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçildi. Çaycuma Spor'un kongresine katılan Belediye Başkanı Bülent Kantarcı yeni yönetime başarılar dileyerek, en köklü kulüplerden biri olan Çaycumaspor'a belediye olarak geçmişte olduğu gibi bugünde maddi manevi destek vereceklerini ifade etti. Kulübe en zor zamanında sahip çıkarak, ligi bitirmesini sağlayan Erkan Arslan'a da teşekkür etti.


Kulüp Başkanlığına tek isimle İsmail Uzaldı seçilirken Çaycuma Spor Kulübünün yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu; Devran Akkuş, Yeliz Alagöz, Güray Alpay, Erkan Arslan, İlker Aslan, Tevfik Aydoğmuş, Şuayip Çakır, Nilgün Çelik, Serhat Dereli, İbrahim Ece, Aycan Gencer, Hüsamettin Gülboy, Kıvılcım Kalyoncu, Yavuz Kaptan, Ercan Karakuş, Şendoğan Kaya, Yücel Korkmaz, Gökhan Nalcıol, Koray Odabaş, İbrahim Özalp, Sedat Özcan, Deniz Saraç, Teoman Temelkuran, Bedrettin Toy, Mustafa Verimbaş, Efkan Yıldırım, Ali Yurtbay.

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