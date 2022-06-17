Çaycuma TSO Fen Lisesi öğrencilerinin olimpiyat başarıları

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi tarafından il genelinde gerçekleştirilen Matematik ve Fen Olimpiyatlarında Çaycuma TSO Fen Lisesi öğrencileri büyük başarı elde etti.

Çaycuma TSO Fen Lisesi öğrencileri Fen dalında ikinci ve üçüncü, Matematik dalında ise birinci ve ikincilik ödüllerini aldı. Fen dalında ikinci Hasan Ök ve İlayda Eliçora, üçüncü ise Zeynep Meydan oldu. Matematik dalında ise birinci Elif Neva Gebeş, ikinci Zeynep Meydan oldu.