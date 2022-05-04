Çaycuma Uçurtma Şenliği 8 Mayıs Pazar günü yapılacak

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Uçurtma Şenliğinin 16'ncısı, 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan şenlik bu yıl gerçekleşmiş olacak.

Geleneksel 16. Uçurtma Şenliği, 8 Mayıs Pazar günü Yaşam Park Piramit Cafe yanındaki yeşil alanda yapılacak. 6.Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğinin son günü yapılacak olan Uçurtma Şenliği, saat 11.30'da başlayacak.

Çocuk edebiyatının sevilen yazarlarından Aziz Sivaslıoğlu'nun çocuklarla söyleşi yapıp kitaplarını imzalayacağı uçurtma şenliğinde, en yükseğe çıkan uçurtma, en özgün yapımlı uçan uçurtma ve yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük yarışmacı kategorilerinde yarışma yapılacak. Katılımcılar yarışmaya kendi yaptıkları uçurtmaların yanı sıra hazır uçurtmalarla da katılabilecekler.

Şenlik alanında Heykeltraş, Ressam Uygur Orhan ile heykel atölyesi, Karikatürist Mete Arif Tokmak ve Fahri Eyican ile karikatür atölyesi kurulacak.

Drama Lideri Fahri Bozbaş ile şenlik alanında çocuklarla drama ve oyun etkinliği gerçekleştirilecek. Çaycuma Belediyesi Zübeyde Hanım Çok Dilli Anaokulu ve TEMA Çaycuma Temsilciliği şenlik alanında çeşitli ekinlikler gerçekleştirecek.

Kategorilerde ilk üçe giren yarışmacılara madalya, kitap ve çocuklara yönelik Güneş Çocuk dergisi verilecek. Kayıt olan tüm katılımcılara ise anı madalyası, dondurma ve şapka ücretsiz verilecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve çocuklara yönelik çeşitli stantların açılacağı uçurtma şenliğine çocuk, genç ve yaşlı herkes davet edildi.