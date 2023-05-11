Çaycuma yüzme yarışmasında ödül yağmuruna tutuldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 9-10 Mayıs tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okul Sporları Yüzme müsabakaları gerçekleşti. Çaycuma ilçesi ödül tutulması yaşadı.

Okullar olarak Minik Erkekler ve Küçük Erkekler kategorisinde; Barbaros Kutlutaş Ortaokulu il birincisi, 75' nci Yıl İlköğretim Okulu il birincisi, Çaycuma Atatürk İlköğretim Okulu il ikincisi, İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu il üçüncüsü oldu. Okul Sporları Yüzme yarışmalarında 23 sporcu ile katılan Çaycuma Yüzme Kulübü; 23 adet il birinciliği, 15 adet il ikinciliği, 17 adet il üçüncülük, 3 adet il dördüncülüğü ile Çaycuma'ya döndü.

Çaycuma Yüzme Kulübü antrenörleri Erinç Kazanasmaz ve Gökhan Yiğit, alınan sonuçların umut vaat edici olduğunu belirterek, “Elde edilen bu başarılar Çaycuma için henüz başlangıç. Aynı zaman da Çaycumayı temsilen yarışmalara katılarak başarı gösteren diğer sporcuları da tebrik ediyoruz ve sporun yaşantılarında kalıcı bir yer edinmesini temenni ediyoruz" dedi.