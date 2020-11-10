Çaycuma'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82.yılı düzenlenen törenle anıldı.

Hükumet Konağı önünde başlayan törene; İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine iliskin şiirler okunarak ilçe genelindeki okullarda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.