Çaycuma'da 13 bin 253 öğrenci yarıyıl karnesini aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 bin 253 öğrenci eğitim öğretim ilk yarının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım töreni düzenlendi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk yarıyıl tatili bugün başlarken karne dağıtım törenine, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdür Yardımcıları Muharrem Yol ve İsmail Çelebi, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlk yarıyıl karnesi protokol tarafından merkez Atatürk İlkokulu, Perşembe Şehit Astsubay Salim Uçar İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerine verildi.

Kaymakam Mehmet Göze, okul sıralarına oturarak öğrencilerle sohbet etti. Tatilde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Kaymakam Göze, kitap hediye etti.