Çaycuma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yıl dönümü

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kötü hava şartlarına rağmen 100.yıl şerefine coşkuyla kutlandı.

Atatürk heykeli önünde gerçekleşen Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde devam etti. Programa Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Askerlik Şubesi Komutanı Mehmet Akıncı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100.yılında açılış konuşmasını yapan Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Arslan "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" dedi. Arslan, "19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan başlayıp 19 Mayıs ta Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi filli olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir.19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır. Sevgili gençler, sizler çalışarak bu ülkeyi muhasır medeniyetler seviyesine taşımalısınız. Yaptığınız iş ne olursa olsun işinizi layık ile en iyisini yapmanız gerekir. Her zaman elinizden geleni değil, çok çalışarak daha fazlasını yapmalısınız. Tarih çok uzak değil sevgili gençler bundan yaklaşık 100 yıl önce bizimle beraber birinci dünya savaşından çıkan ülkelere daha da yakına gidersek ikinci dünya savaşını yaşayan ülkelere bakarsak bir çoğu eğitimde, bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, ve ekonomide bizlerden daha iyi durumdalar. Sebebi nedir? çalıştılar çalıştılar çok çalıştılar. Sizlerde artık çok çalışıp çok mücadele edeceksiniz, sizin enerji ve heyecanınıza sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin çok ihtiyacı var. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın. Cumhuriyetimizin emanetçileri, varlığımızın teminatı ve yarınlarımızın umudu olan sevgili gençlerimiz, bizim gibi özgürlüğüne bağımsızlığına düşkün bir milletin vatansız ve bayraksız yaşamasına imkan yoktur. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ille bitirmek istiyorum, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' " diyerek şiir ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Akabinde spor dalında ödül alan öğrenciler sahneye davet edilerek Kaymakam Keçeli ve Belediye Başkanı Kantarcı tarafından madalyalarını aldı. Çaycuma Belediye Bandosu' nun gösterisi ile program sona erdi.