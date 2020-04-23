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Çaycuma'da 23 Nisan çocuksuz törenle gerçekleşti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’ncü yılı çocuksuz tören ile gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılı çocuksuz tören ile gerçekleşti.


Kaymakamlık binası önünde gerçekleşen törene Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri katıldı.


Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüsü sebebi yüzünden çocuksuz kutlandı.

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