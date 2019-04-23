Çaycuma'da 23 Nisan çoşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çaycuma'da gerçekleştirilen programlarla kutlandı.

Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından çelenk konularak başladı. Çelenk sunumunun ardından Kaymakam Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı eşliğinde öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşmaya yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Baş, konuşmasında “Bugün İstiklal Harbinin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletlimizin hürriyet ve istiklalinin ancak milletin iradesi ile kazanabileceğini tüm dünyaya ilan ettikleri ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletinindir' iradesinin tarihe yazdırdığı onurlu ve anlamlı bir günün 99. yıl dönümündeyiz. Bugün ayrıca millet egemenliğin resmi olarak hayata geçtiği TBMM'min açıldığı ve bu egemenliği ilelebet koruyacak olan çocuklarımıza olan güven ve sevgimizi göstermek adına bayram olarak ilan edildiği tarihi bir gündür. Milli Eğitim camiası olarak bizler çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, yaşadığı çağa yöne verecek bilgi ve beceriye sahip Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ile fikri hür, vicdani hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyor ve ülkemizi muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Milletin irfanını ve ferasetini küçümseyerek vatanımıza ve milli irademize kast eden düşmanlar ile zihni ve ruhu satılmış işbirlikçi hainler aziz milletimizin tarafından tarihin her sürecinde hezimete uğratılmışlardır. Son olarak darbe girişimi şehit ve geziler verilerek bertaraf edilmiştir. Bundan sonrada ihanet içinde olan vatan ve millet düşmanları ile işbirliği yapmaya çalışanlar milletimizin azmi ve imanı karşısında yok olacaklardır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri ve yüz boyama etkinliği ile sona erdi.