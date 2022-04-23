Çaycuma'da 23 Nisan yoğun katılımla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen programla kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından çelenk konuldu. Ardından Şehir stadında devam eden kutlamalara Çaycuma halkı yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, " Cumhuriyetin kurulması ne kadar önemli ise onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önem arz etmektedir. Bunu çok iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımıza ve gençlerimize “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz” tarihi mesajı ile vurgu yapmıştır. Eğitim camiası olarak bizler, sorumluluğumuzun bilincinde olup; çocuklarımızı millî ve manevi değerlerine bağlı, yaşadığı çağa yön verecek bilgi ve beceriye sahip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyor ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Öğrencilerin gösterileri, şiirleri ve ödül töreninin ardından kutlama programı sona erdi.