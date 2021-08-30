Çaycuma'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı. Çaycuma Kaymakamlığı binasında Devrek Kaymakam vekili Ümit Altay tarafından bayram tebrikleri kabul edildi. Akabinde Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleşti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'nci yıl dönümü kutlama programına, Devrek Kaymakam vekili Ümit Altay, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Bahri Malakcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partililer, daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kutlama programı Atatürk büstüne çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı İlçe Askerlik Şubesi ve Garnizon Komutanı Asteğmen Kemal Mert Bilgiç yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunarak program sona erdi.