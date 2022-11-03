Çaycuma'da 40 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçede ve beldede bulunan 8 okulda eğitim gören öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul isimlerinin şuana kadar Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Gemiciler Ortaokulu, Barbaros Ortaokulu, Perşembe Ortaokulu olduğu öğrenilirken, okul sayısının da artacağı ifade edildi. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, "5 bin 500 öğrencimiz var. Hastaneye şu ana kadar 8 okuldan 40 öğrenci hastanelik oldu. Öğrencilere verilen yemekte patatesli tavuk, makarna ve salata menüsü verildi. Öğrencilerde mide bulantısı, kusma şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Yemek fabrikasından alınan numuneler Bolu iline gidecek" dedi.