?aycuma'da 430 meyve fidan? toprakla bulu?tu

Zonguldak '?n ?aycuma il?esinde Ya?am Park'da "Fidan Dikim ?enli?i" projesi ger?ekle?ti.

Yo?un kat?l?m?n ger?ekle?ti?i fidan dikme projesine, SP ?l?e Ba?kan? Engin Zeren, Per?embe Belediye Ba?kan? ?smail ?nam, Esnaf ve Sanatkarlar Odas? Ba?kan? Hayri Kandemir, Ziraat Odas? Ba?kan? R?za ?apk?n, T?rkiye Emekliler Derne?i ?aycuma ?l?e Ba?kan? Nizamettin Eyido?an, ADD Ba?kan? Zeki Saim Oral, ?aycuma ve ?evre K?ylerini Kalk?nd?rma ve G?zelle?tirme Derne?i Ba?kan? Sava? ?ilo?lu, Kent Konseyi Kad?n Meclisi Ba?kan? Ayla Kalayc? ve kendi ad?na a?a? alan vatanda?lar kat?ld?. ?aycuma Halk E?itim Yeti?kin Folklor Grubu'nun oyunlar?n?n ard?ndan fidan dikim ?enli?i yap?ld?.

Proje y?r?t?c?s? Nilg?n ?elik, ilgi g?steren ?aycumal?lara te?ekk?r ederken, ?Bu projeyi ger?ekle?tirmek i?in birlikte al?n teri d?kt???m?z, fikir ve emek birlikteli?i yapt?k. Y?llard?r d???n? kurup, ger?ekle?tirmeyi ?ok istedi?imiz bir hayali hep birlikte hayata ge?iriyoruz. 430 meyve fidan?n? toprakla bulu?turdu?umuz bu g?n, Filyos ?rma?? kenar?nda imece usul? bir meyve bah?esi kuruyoruz.

Bu a?a?lar b?y?y?p ?nce renk renk ?i?ek a?arak buralar? bir cennet bah?esine ?evirecek sonra meyve vermeye ba?lay?p, ?aycuma Belediyesi'nin bamba?ka bir g?r?n?me kavu?turdu?u ya?am park? kurdun, ku?un, kar?ncan?n, hayat buldu?u, beslendi?i, hayata tutundu?u bir mekan haline getirecek. Buradan ge?en, spor yada y?r?y?? yapan yurtta?lar?m?z da dallar?ndan bir meyve kopararak kendilerini tazeleme, soluklanma imkan? bulacak.

Biliyorsunuz imeceye kat?lan, u?akta olup kat?lamayan herkesin ismini dikti?i a?aca asarak, a?a?la birlikte ya?amas?n? da sa?l?yoruz. O a?a?lardan meyve yiyen herkes, okudu?u isme hay?r duas? ederek hay?rla yad edilmesini de sa?layacak. Bu meyvelerden tadan herkes ?aycuma gibi bereketli bir kentte ya?aman?n huzurunu, mutlulu?unu duyacak.

Kendisi yada sevdi?i ad?na a?a? niyetlenip de bu f?rsata eri?emeyen t?m ?aycumal?lardan ?z?r diliyoruz. ?aycuma'da herkesin bir dikili a?ac? olsun diye ??kt???m?z bu yolda ?ok b?y?k bir ilgiyle kar??la?t?k Projemizi kendisine a?t???m?z andan itibaren b?y?k bir heyecan ile destekleyen, belediyenin t?m olanaklar?n? seferber eden, modern ?aycuma'n?n mimar? Belediye Ba?kan?m?z Say?n B?lent Kantarc? ile Ziraat Odas?'n?n de?erli Ba?kan? R?za ?apk?n'?n ?ok ?zel te?ekk?r? hak etti?ini d???n?yorum. ?aycuma Belediyesi ve Ziraat Odas? de?erli personeline emekleri nedeniyle te?ekk?r ederim. Bu fidanlar?n hayata tutunup meyveye durmad? en b?y?k dile?im ve umudumdur. Ancak bular? dikmekli g?revimizin sona ermedi?ini bilmenizi isterim. A?a?lar? ba?ta Vandallar ve k?t? hava ko?ullar?ndan korumak korumak, onlar? zaman zaman ziyaret ederek bak?m?n? yapmak, gere?inde sulamak gibi g?revlerimiz var? dedi.