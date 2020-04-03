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Çaycuma'da banklar belediye ekiplerince söküldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde banklar belediye ekipleri tarafından söküldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde banklar belediye ekipleri tarafından söküldü.


İlçenin trafiğe kapalı olan Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı' da bulunan banklar Korona virüsüne (Covid-19) karşı uyarılar dikkate alınmayınca belediye ekipleri bankları kaldırdı. Banklarda oturan vatandaşları evlerine gitmeleri ve dışarı çıkmamaları konusunda uyaran belediye ekipleri çareyi bankları sökerek bir kamyonete yükledi ve caddeyi boşalttı.

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