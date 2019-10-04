Çaycuma'da Bölge Rehberlik Öğretmenleri toplantısı gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2019-2020 Eğitim ve öğretim yılı sene başı bölge rehberlik öğretmenleri toplantısı gerçekleştirildi.

Çaycuma Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıya Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz ile Çaycuma Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Fethi Erzurumluoğlu katıldı. Yapılan toplantıda Çaycuma, Gökçebey ve Devrek'te görev yapan 51 rehberlik öğretmeni hazır bulundu. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, öğrencilere sunulan rehberlik hizmetlerini çok önemsediklerini belirterek rehberlik servislerinin okullardaki en önemli birim olduğunu vurguladı. Ayrıca rehberlik faaliyetlerinin okullardaki her öğrenciye ulaşacak şekilde planlanıp yürütülmesi gerektiğini ifade ederek rehberlik öğretmenlerine çalışmalarında başarılar diledi. Çaycuma İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz ise okullarda rehberlik öğretmenlerine büyük sorumluluklar düştüğünü ifade ederek rehberliğin yanı sıra özel eğitim faaliyetlerinde de rehberlik öğretmenlerinin aktif olarak mesai harcadığını vurguladı. Ayrıca rehberlik öğretmenlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim almaları amacıyla çeşitli planlamalar yapıldığını, Kasım ayında rehberlik öğretmenlerine 'Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)' ile ilgili eğitim verileceğini ifade etti. Danışmanlık tedbirleri ile ilgili rapor ve planların hassasiyetle yapılmasından ötürü rehberlik öğretmenlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Çaycuma RAM Müdürü Fethi Erzurumluoğlu ise RAM olarak 3 ilçeye hizmet verdiklerini ve rehber öğretmeni olmayan okullarla ilgili çalışmalara ağırlık verildiğini ifade etti. Ayrıca RAMKEG projesi kapsamında kurumun mevcut personel kapasitesinin güçlendirilerek ikincil müdahale merkezi haline getirileceğini belirtti. Çaycuma RAM Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Ercan Çelebi, 'Destek Eğitim Odaları' ile ilgili rehber öğretmenlere sunum yaparak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Çaycuma RAM Rehber Öğretmeni Kerem Aytan tarafından ise e-rehberlik modülü ile ilgili bilgilendirme yapıldı.