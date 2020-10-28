İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaycuma'da Cumhuriyet Bayramı öncesi çelenk sunuldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Çaycuma Kaymakamlığı önünde Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü kutlama törenine İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasî partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri katıldı.


Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Belediye Başkan vekili Sezai Bilici ile Çocuk Belediye Başkanı Nisanur Yılmaz çelenk sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.