Çaycuma'da Dünya Gıda Günü konferansı düzenlendi

Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül, Zonguldak İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Memduh İnam, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tuğrul Dereli, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını Sakine Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İrem Uzunsoy'un yaptığı konferansa İstanbul Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Şafak Ulusoy ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Sencer Buzrul da çevrimiçi olarak katıldı.

Dünya Gıda Günü 2022 temasıyla gerçekleşen konferansta, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tuğrul Dereli, "Geride Kimseyi Bırakma" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren etkinlik, Çaycuma Gıda Tarım MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Şen'in Tuğrul Dereli'ye teşekkür belgesi takdim etmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.