Çaycuma'da eğitim öğretim yılı etkinliği kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı etkinliği kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu'na kutlama programına geçildi.

Törene katılanlar arasında Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve şube müdürleri, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mehmet Akıncı, İlçe Emniyet Müdürü vekili Komiser İbrahim Taştan, siyasi partiler, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmeler ve öğrenciler katıldı.

İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Baş, " 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, okullarımızın gizli kahramanları olan yardımcı personelimize, fedakar velilerimize, Çaycumamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Eğitimi hayatın her safhasına yayan, beşikten mezara kadar ilim diyen ve ilk emri "OKU" olan bir dinin mensubu olduğumuz için Yüce Rabbime Hamd-ü Senalar olsun. İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer ve eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu okullarımızda vakit, ışıldayan gözlerle yarınlara umutla bakan gençlerimizi inanç ve kararlılıkla geleceğe hazırlama vaktidir. Sevgili öğrenciler, uzun bir tatilden çıktınız. Şimdi yeni hedeflere, yeni hayallere, yeni bilgilere ulaşmak için emek verme ve çalışma zamanı. Bu yeni başlangıç için heyecanlı, istekli ve azimli olduğunuzu biliyorum. Çalıştıkça başarıya ulaşacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bu kutsal yolda hiçbir emek boşa gitmez. Geleceğimizi, umutlarımızı ve vatanımızı emanet ettiğimiz gençler; sizler topluma, vatana ve millete fayda sağlayacak milli ve manevi değerlerle donanarak kadim medeniyetimizin bulunduğu noktayı çok daha ilerilere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün gösterdiği hedef olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaksınız. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuz ve yarınlara bugünden daha güçlü ulaşacağımızın teminatısınız. Ben inanıyorum ki her biriniz gelecekte ülkemiz ve milletimiz adına çok önemli başarılara imza atacaksınız. Eğitim, toplumun bekasını doğrudan etkileyen bir süreçtir. "Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının alacağı eğitime bağlıdır". İyi ve doğru bir eğitim, insanı yücelten ve yükselten kanatlardır. İyi ve doğru eğitimi verecek olanlar sizlersiniz. "Öğrenci üzerinde etkili olan, müfredat ve kitaptan daha çok, öğretmenin şahsiyetidir". Ünlü bir düşünür, "En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir" diyerek eğitimin sevgi temelli ve gönül işi olduğuna dikkat çekmiştir. O yüzden milli eğitim camiası olarak üzerimize her zamankinden görev düştüğünün farkında olduğunuza daha fazla sorumluluk ve düştüğüne inanıyorum. Eğitim sürecinin en asli unsurları olan öğrenci, öğretmen ve velilerimiz daima işbirliği ve iletişim halinde olmalıdır. Yerli, milli, bilimsel ve manevi değerlerimizi esas alan, Atatürk ilke ve inkılapları ile yoğrulmuş bir eğitim sürecini birlikte oluşturmalı ve birlikte yürütmeliyiz. Siz değerli velilerimizin her zaman olduğu gibi bizimle işbirliği yaparak çocuklarımızın geleceğini inşa etmemize yardım edeceğinizi biliyor ve size şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan kılan ve vatan kalması için mücadele eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi, şehit öğretmenlerimizi, 15 Temmuz hain işgal girişimine karşı göğsünü siper eden yiğitleri saygı, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrencilerin orotoryo sunumu ve halk oyunları gösterileri ile program sona erdi.