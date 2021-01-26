İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaycuma'da ev yangını

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerin tarafından söndürülürken, yangın sonucu ev ve çatıda maddi hasar oluştu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerin tarafından söndürülürken, yangın sonucu ev ve çatıda maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre Karamusa köyü Dedeler mahallesinde Turan Özdede'ye ait 3 katlı bir evde yangın çıktı. Ev sakinleri dumanı ve yükselen alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen 4 araçlık ekipleri ile binanın etrafında çember oluşturan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında bir dairede ve çatı katında hasara neden oldu. Söndürme işleminin ardından yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.