Çaycuma'da ev yangını

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerin tarafından söndürülürken, yangın sonucu ev ve çatıda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre Karamusa köyü Dedeler mahallesinde Turan Özdede'ye ait 3 katlı bir evde yangın çıktı. Ev sakinleri dumanı ve yükselen alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen 4 araçlık ekipleri ile binanın etrafında çember oluşturan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında bir dairede ve çatı katında hasara neden oldu. Söndürme işleminin ardından yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.